Langfristige Performance 27.11.2025 10:03:20

MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lufthansa-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lufthansa-Aktie Investoren gebracht.

Am 27.11.2024 wurde das Lufthansa-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 6,15 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 162,655 Lufthansa-Aktien im Depot. Die gehaltenen Lufthansa-Anteile wären am 26.11.2025 1 332,79 EUR wert, da der Schlussstand 8,19 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,28 Prozent vermehrt.

Lufthansa war somit zuletzt am Markt 9,78 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

