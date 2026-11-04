Cloudflare Aktie
WKN DE: A2PQMN / ISIN: US18915M1071
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04.11.2026 08:30:00
Kommentar: Deno geht zu Cloudflare - gemessen an den eigenen Versprechen
Cloudflare übernimmt Deno, und die Runtime läuft in einem Jahr aus. Das ist ein Bruch mit dem Anspruch, mit dem Deno angetreten war, meint Golo Roden.
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Nachrichten zu Cloudflare
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04.11.26
|Ausblick: Cloudflare verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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21.10.26
|Erste Schätzungen: Cloudflare stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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26.08.26
|dailyAktien: Cloudflare – Korrektur läuft aus (NewsTool)
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26.08.26
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18.08.26
|Cathie Wood schichtet Ark-Depots um: Aktien-Zukäufe bei NVIDIA und Cloudflare, Verkäufe bei AMD und Palantir (finanzen.at)
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07.08.26
|Cloudflare-Aktie im Höhenflug: Zweistelliges Wachstum, Ausblick angehoben (finanzen.at)
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22.07.26
|Erste Schätzungen: Cloudflare stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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21.05.26
|Stellenabbau 2026: Warum Cisco, Cloudflare und andere Tech-Giganten Jobs streichen (finanzen.at)
Analysen zu Cloudflare
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