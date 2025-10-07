IBM Aktie

Partnerschaft 07.10.2025 20:07:00

Kooperation mit 'Claude'-Entwickler Anthropic treibt IBM-Aktie auf Rekordhoch

Eine Software-Parterschaft mit dem KI-Unternehmen Anthropic hat die Aktien von IBM am Dienstag angetrieben.

Der Kurs kletterte zuletzt an der NYSE zeitweise um 1,69 Prozent auf 294,30 US-Dollar und markierte zwischenzeitlich bei 301,04 US-Dollar ein neues Rekordhoch.

Das Computer-Urgestein und der OpenAI-Rivale wollen gemeinsam die Entwicklung von KI-Features für Unternehmensanwendungen beschleunigen, wie sie mitteilten. Dazu werde das KI-Sprachmodell Claude von Anthropic in bestimmte Software-Produkte von IBM integriert.

/mis/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

