IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Partnerschaft
|
07.10.2025 20:07:00
Kooperation mit 'Claude'-Entwickler Anthropic treibt IBM-Aktie auf Rekordhoch
Der Kurs kletterte zuletzt an der NYSE zeitweise um 1,69 Prozent auf 294,30 US-Dollar und markierte zwischenzeitlich bei 301,04 US-Dollar ein neues Rekordhoch.
Das Computer-Urgestein und der OpenAI-Rivale wollen gemeinsam die Entwicklung von KI-Features für Unternehmensanwendungen beschleunigen, wie sie mitteilten. Dazu werde das KI-Sprachmodell Claude von Anthropic in bestimmte Software-Produkte von IBM integriert.
