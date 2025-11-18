IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Profitabler IBM-Einstieg?
|
18.11.2025 16:04:26
Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 10 Jahren abgeworfen
Das IBM-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 129,78 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die IBM-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,705 IBM-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2025 auf 297,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 289,77 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 128,98 Prozent angewachsen.
Alle IBM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 285,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com
Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)mehr Nachrichten
|
22:34
|Börse New York in Rot: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.11.25
|Börse New York: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
17.11.25
|NYSE-Handel So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
17.11.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones pendelt um Vortagesschluss (finanzen.at)
|
12.11.25
|Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
11.11.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)