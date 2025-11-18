Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in IBM-Aktien verdienen können.

Das IBM-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 129,78 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die IBM-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,705 IBM-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2025 auf 297,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 289,77 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 128,98 Prozent angewachsen.

Alle IBM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 285,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at