KORREKTUR: COMPANY TALK/BASF reduziert Sachinvestitionen 2024-2027 (NICHT 2023-2027) um 3 Mrd EUR

COMPANY TALK/BASF reduziert Sachinvestitionen 2024-2027 um 3 Mrd EUR

BASF wird auch in den nächsten Jahren geringere Sachinvestitionen tätigen als geplant. Nach Einsparungen von 1 Milliarde Euro, die es bereits im laufenden Jahr gegenüber der ursprünglichen Planung gab, sollen die Investitionen auch in den folgenden vier Jahren um 3 Milliarden Euro geringer ausfallen als bisher geplant, wie CEO Martin Brudermüller in der Telefonpressekonferenz sagte.

"Wir reduzieren unsere Investitionen insgesamt für die BASF-Gruppe, halten aber an unseren Wachstumsprojekten und unserer Transformation zur Klimaneutralität unverändert fest", sagte Brudermüller. Investitionen würden aber nicht einfach verschoben, BASF nutze auch alternative Maßnahmen, die geringere Sachmittel erfordern. Auch werde das schwache Marktumfeld genutzt, um die Investitionskosten zu senken.

October 31, 2023 06:16 ET (10:16 GMT)