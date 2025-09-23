BASF Aktie
|42,52EUR
|0,19EUR
|0,45%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 47 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Chris Counihan kappte seine operativen Ergebnisschätzungen ab 2026 im Schnitt um 8 Prozent. Er begründete dies am Montag mit einer Kombination aus schwachen Endmärkten, niedriger Profitabilität im Geschäft mit Basischemikalien und vermutlich geringem Schub aus der China-Produktion./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Hold
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
42,52 €
|
Abst. Kursziel*:
5,83%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
42,57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,71%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten
|
22.09.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
22.09.25
|DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte eine BASF-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
19.09.25
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.09.25
|Börse Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.09.25
|Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
18.09.25
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
18.09.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 stärker (finanzen.at)
|
18.09.25
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)