BASF Aktie

42,51EUR 0,02EUR 0,05%
BASF

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

29.09.2025 12:53:43

BASF Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen dürften einen achtprozentigen operativen Ergebnisrückgang (Ebitda) belegen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Sie geht von einer Bestätigung der Jahresziele aus und hält an ihren Ebitda-Prognosen bis 2027 weitgehend fest. Die Expertin erwartet 2025 weiterhin die geschäftliche Talsohle und erinnerte an den Kapitalmarkttag am 2. Oktober./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

BASF Buy
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
42,52 € 		Abst. Kursziel*:
17,59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
42,51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,62%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

