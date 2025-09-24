BASF Aktie
|42,57EUR
|-0,16EUR
|-0,37%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF von 52 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte sieht die europäische Chemiebranche laut ihrer am Mittwoch vorliegenden Analyse im langwierigen Abschwung. Die Risiken für die Markterwartungen an 2026 seien immens. BASF gehört unter den breit aufgestellten Konzernen aber zu ihren Favoriten./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Buy
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42,90 €
|
Abst. Kursziel*:
16,55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42,57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,45%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
