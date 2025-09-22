BASF Aktie
|42,25EUR
|-0,62EUR
|-1,45%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung der Aktien von BASF bei einem fairen Wert von 56 Euro auf "Kaufen" belassen. "Wir erwarten auf dem Kapitalmarkttag in Antwerpen neue Information zum Kerngeschäft und zum Transformationsprozess", schrieb Peter Spengler am Montag. Er sieht weitere Katalysatoren in der Trennung von Geschäften, die nicht mehr zum Kerngeschäft gehören./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BASF Kaufen
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
42,25 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
42,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
