BASF Aktie

42,25EUR -0,62EUR -1,45%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

22.09.2025 12:07:12

BASF Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung der Aktien von BASF bei einem fairen Wert von 56 Euro auf "Kaufen" belassen. "Wir erwarten auf dem Kapitalmarkttag in Antwerpen neue Information zum Kerngeschäft und zum Transformationsprozess", schrieb Peter Spengler am Montag. Er sieht weitere Katalysatoren in der Trennung von Geschäften, die nicht mehr zum Kerngeschäft gehören./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Kaufen
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
42,25 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
42,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Peter Spengler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

