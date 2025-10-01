BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Das Branchenumfeld bleibe schwierig, geprägt von zyklischer Nachfrage und strukturellem Wettbewerbsdruck, schrieb Chetan Udeshi am Dienstagabend in einem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Chemiekonzerne. BASF gehöre neben Yara zu den Werten, die unbedingt gemieden werden sollten und trage daher den Stempel "Negative Catalyst Watch". Bei BASF liegt Udeshi mit seinen operativen Ergebnisschätzungen für das dritte Quartal, das Gesamtjahr und 2026 um bis zu 4 Prozent unter dem Konsens./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 22:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Underweight
Unternehmen:
BASF
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
42,34 €
Abst. Kursziel*:
-5,53%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
42,29 €
Abst. Kursziel aktuell:
-5,41%
Analyst Name::
Chetan Udeshi
KGV*:
