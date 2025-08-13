BASF Aktie

44,74EUR -0,11EUR -0,25%
BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.08.2025 08:36:07

BASF Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. James Hooper hält einen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg in den kommenden sechs Monaten weiterhin für wahrscheinlicher als keinen, wenngleich nur noch mit 55 zu 45 Prozent, statt mit 65 zu 35 Prozent bisher. Dennoch bleibe die Aussicht auf einen Waffenstillstand und einen möglichen Frieden ein wichtiger Grund, der weiterhin für Chemiekonzerne spreche. Denn dann wären niedrigere Energiepreise ebenso positiv wie anziehende industrielle Aktivitäten. Insgesamt präferiert der Experte in seiner am Mittwoch vorliegenden Studie Gasekonzerne, abseits davon hebt er BASF positiv hervor./mis/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Outperform
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
44,83 € 		Abst. Kursziel*:
13,76%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
44,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,99%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten