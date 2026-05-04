Lattice Semiconductor Corp. Q1 Income Rises

(RTTNews) - Lattice Semiconductor Corp. (LSCC) released a profit for its first quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $21.81 million, or $0.16 per share. This compares with $5.02 million, or $0.04 per share, last year.

Excluding items, Lattice Semiconductor Corp. reported adjusted earnings of $56.97 million or $0.41 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 42.2% to $170.89 million from $120.15 million last year.

Lattice Semiconductor Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $21.81 Mln. vs. $5.02 Mln. last year. -EPS: $0.16 vs. $0.04 last year. -Revenue: $170.89 Mln vs. $120.15 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.42 To $ 0.46 Next quarter revenue guidance: $ 175 M To $ 195 M