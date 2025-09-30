Leclanché SA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Leclanché SA veröffentlicht Halbjahresergebnis 2025



30.09.2025 / 18:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR

Leclanché veröffentlicht Halbjahresergebnis 2025

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 30. September 2025 – Leclanché SA (SIX: LECN), einer der weltweit führenden Anbieter von Energiespeicherlösungen, hat heute sein Halbjahresergebnis für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2025 (der „Berichtszeitraum“) bekannt gegeben. Das Resultat spiegelt die strategische Ausrichtung von Management und Verwaltungsrat wider, das Unternehmen für künftiges Wachstum zu positionieren.

(in Millionen CHF) H1 2025 H1 2024

Ertrag 7.0 5.6

EBITDA-Verlust -26.4 -19.2

Nettoverlust für den Zeitraum -38.8 -27.2

Leistungsübersicht:

Im ersten Halbjahr 2025 erzielte die Leclanché-Gruppe (die „Gruppe“) einen Umsatzanstieg aus Kundenverträgen um 39 % auf 7,0 Mio. CHF (H1 2024: 5,6 Mio. CHF).

Trotz der positiven Umsatzentwicklung wies die Gruppe einen Betriebsverlust von 28,7 Mio. CHF aus (H1 2024: 23,6 Mio. CHF). Die Materialkosten stiegen um 24 % und lagen damit in etwa im Rahmen des Umsatzwachstums. Die Personalkosten sanken um 7 %, was einem Abbau von 39 Vollzeitstellen (FTEs) gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Abschreibungen und Wertminderungen entsprachen den üblichen Aufwendungen für den Berichtszeitraum, während der Vorjahreswert die Auflösung einer Rückstellung von knapp 6,0 Mio. CHF im Zusammenhang mit eingestellten Projekten enthielt.

Die Finanzierungskosten erhöhten sich leicht auf 10,6 Mio. CHF, bedingt durch eine höhere Fremdfinanzierung. Gleichzeitig gingen die Finanzerträge deutlich zurück. Dies führte zu einem Verlust vor Steuern von 38,7 Mio. CHF (H1 2024: 27,3 Mio. CHF). Infolgedessen meldete die Gruppe einen Nettoverlust von 38,8 Mio. CHF (H1 2024: 27,2 Mio. CHF), was die anhaltende Abhängigkeit von externer Finanzierung zur Aufrechterhaltung des Betriebs und zur Umsetzung der Wachstumsstrategie verdeutlicht.

Bilanz und Finanzergebnisse:

Die Bilanzsumme stieg im Berichtszeitraum um 9,8 Millionen CHF, was auf Veränderungen sowohl bei den Aktiva als auch bei den Passiva zurückzuführen ist. Auf der Aktivseite resultierte der Anstieg vor allem aus der Kapitalisierung zusätzlicher Projektentwicklungskosten in Höhe von 3,7 Mio. CHF sowie einem Anstieg der liquiden Mittel um 5,0 Mio. CHF, wodurch zusätzliche Mittel für den laufenden Betrieb bereitgestellt wurden.

Auf der Passivseite stiegen die Darlehen um 12,3 Mio. CHF, was die fortgesetzte Finanzierung durch SEF-Lux[1] widerspiegelt. Zudem erhöhten sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten um 9,4 Mio. CHF – ein Ausdruck des höheren Geschäftsvolumens und des nach wie vor angespannten Liquiditätsumfelds. Das Eigenkapital verringerte sich entsprechend von -43,8 Mio. CHF auf -48,2 Mio. CHF. Obwohl die Gruppe im März 2025 eine Kapitalerhöhung durchführte, wurde dieser Effekt durch den kumulierten Verlust mehr als aufgezehrt. Dies unterstreicht den anhaltenden finanziellen Druck und die Notwendigkeit eines konsequenten Kosten- und Finanzmanagements.

Ausblick für den Rest des Jahres 2025:

Im ersten Halbjahr 2025 konzentrierte sich Leclanché weiterhin auf bestehende Kundenprojekte und investierte gezielt in Forschung und Entwicklung, um die technologische Führungsposition auszubauen und die Marktstellung bei den bestehenden Kunden zu festigen. Neue Markterschließungen wurden zurückgestellt, bis die langfristige Finanzierung gesichert ist. Das Auftragsbuch wächst dank bestehender Projekte und Kunden.

Wie in den Vorperioden spiegeln die operativen Verluste die geringen Produktionsvolumina wider – eine bewusste Entscheidung, um den Bedarf an Betriebskapital niedrig zu halten und Innovationen sowie das bestehende Geschäft zu priorisieren. Von diesen Maßnahmen erwartet sich das Unternehmen mittelfristig nachhaltige Wettbewerbsvorteile und eine stärkere Finanzperformance. Parallel dazu wurden Projekte zur Diversifizierung der Einnahmequellen gestartet und mehrere Optionen geprüft, um Technologie und geistiges Eigentum zu monetarisieren.

Pierre Blanc, CEO der Gruppe, sagte: „Im ersten Halbjahr 2025 haben wir einen soliden Umsatzanstieg von 25 % erzielt, was die anhaltende Nachfrage nach unseren Lösungen und die Fortschritte in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden zeigt. Gleichzeitig verdeutlichen die Ergebnisse den finanziellen Druck, unter dem wir stehen, während wir an langfristigen Finanzierungslösungen arbeiten. Obwohl sich unser Nettoverlust vergrößert hat, haben wir wichtige Maßnahmen zur Senkung der Personalkosten und zur sorgfältigen Verwaltung unserer Ressourcen ergriffen, unterstützt durch unsere Finanzierungspartner. Die Stärkung unserer Bilanz und die Schaffung einer nachhaltigeren Kostenstruktur bleiben zentrale Prioritäten, um die sich bietenden Marktchancen nutzen zu können.“

Die vollständigen Finanzdaten sind unter https://www.leclanche.com/financial-reports/ (Zwischenbericht) abrufbar.

# # #



Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange : Ticker Symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie „strategisch“, „vorgeschlagen“, „eingeführt“, „wird“, „geplant“, „erwartet“, „Verpflichtung“, „erwarten“, „prognostizieren“, „etabliert“, „vorbereiten“, „planen“, „schätzen“, „Ziele“, „würden“, „potenziell“ und „erwarten“ gekennzeichnet sein können, „Schätzung“, „Angebot“ oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

Medienkontakte:

Schweiz / Europa:

Thierry Meyer

T: +41 (0) 79 785 35 81

E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch

Deutschland:

Christoph Miller

T: +49 (0) 711 947 670

E-Mail: leclanche@sympra.de Ansprechpartner für Investoren:

Hubert Angleys / Pierre Blanc

T: +41 (0) 24 424 65 00

E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com

[1] SEF-Lux bezieht sich auf: Strategic Equity Fund – Renewable Energy and Luxembourg, AM Investment SCA SICAV RAIF – Global Growth, Sub-Fund, Luxembourg, die zusammen den Hauptaktionär von Leclanché bilden und im Folgenden als „SEF-Lux” bezeichnet werden. Pure Capital S.A. ist der wirtschaftliche Eigentümer gemäß der Meldeplattform des Disclosure Office der SIX Exchange Regulation AG – Datum der Veröffentlichung der letzten Mitteilung: 25. September 2025.