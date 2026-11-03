Leidos Holdings, Inc. Q3 Income Rises

(RTTNews) - Leidos Holdings, Inc. (LDOS) released a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $410 million, or $3.28 per share. This compares with $367 million, or $2.82 per share, last year.

Excluding items, Leidos Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $452 million or $3.62 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 3.6% to $4.630 billion from $4.469 billion last year.

Leidos Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $410 Mln. vs. $367 Mln. last year. -EPS: $3.28 vs. $2.82 last year. -Revenue: $4.630 Bln vs. $4.469 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 12.50 To $ 12.70 Full year revenue guidance: $ 18.00 B To $ 18.20 B