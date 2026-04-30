LKQ Corp Reveals Fall In Q1 Bottom Line

(RTTNews) - LKQ Corp (LKQ) reported a profit for first quarter that Drops, from last year

The company's earnings totaled $77 million, or $0.30 per share. This compares with $158 million, or $0.61 per share, last year.

Excluding items, LKQ Corp reported adjusted earnings of $171 million or $0.67 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.3% to $3.469 billion from $3.327 billion last year.

LKQ Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $77 Mln. vs. $158 Mln. last year. -EPS: $0.30 vs. $0.61 last year. -Revenue: $3.469 Bln vs. $3.327 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.90 To $ 3.20