Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
|
30.10.2026 03:00:02
Lockheed Martin: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, Lockheed Martin (NYSE:LMT) raised its full-year sales guidance after sales grew 11% year over year to $20.7 billion. Multiyear government defense commitments provide durable revenue visibility that insulates the business from short-term budget shifts.
Three takeaways from management's remarks explain how this execution secures future growth.
The defense contractor expanded its backlog, or the total value of signed contracts waiting to be fulfilled, to $292 billion. Book-to-bill, the ratio of new orders received to products delivered, reached 4x, showing that demand for military hardware is outpacing current factory output.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.
Analysen zu Lockheed Martin Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lockheed Martin Corp Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|53 075,00
|1,53%
|Lockheed Martin Corp.
|570,00
|-0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.