LSE-Handel FTSE 100 fällt mittags

Am Montag verbucht der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 0,07 Prozent auf 8 371,15 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,604 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 376,63 Punkte an der Kurstafel, nach 8 376,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 353,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 380,08 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 02.08.2024, bei 8 174,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, mit 8 275,38 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, einen Stand von 7 464,54 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,41 Prozent zu. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Rightmove (+ 22,57 Prozent auf 6,81 GBP), Barratt Developments (+ 2,17 Prozent auf 5,18 GBP), Auto Trader Group (+ 1,46 Prozent auf 8,63 GBP), Pershing Square (+ 0,91 Prozent auf 37,70 GBP) und HSBC (+ 0,78 Prozent auf 6,72 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Entain (-2,47 Prozent auf 6,30 GBP), Croda International (-2,26 Prozent auf 40,14 GBP), Burberry (-2,25 Prozent auf 6,53 GBP), Diploma (-2,12 Prozent auf 43,69 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (-2,00 Prozent auf 4,36 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 7 375 328 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 244,370 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index verzeichnet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

