BAT Aktie

BAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50-Kursentwicklung 31.12.2025 09:27:43

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zum Start im Minus

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zum Start im Minus

So bewegt sich der STOXX 50 morgens.

Um 09:11 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,09 Prozent schwächer bei 4 916,93 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,052 Prozent auf 4 919,00 Punkte an der Kurstafel, nach 4 921,54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 915,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 919,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,495 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 803,44 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 633,23 Punkten. Der STOXX 50 wies am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, einen Wert von 4 308,63 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 13,32 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 927,08 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit AstraZeneca (+ 0,57 Prozent auf 138,28 GBP), BAT (+ 0,48 Prozent auf 42,15 GBP), Diageo (+ 0,47 Prozent auf 16,10 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,16 Prozent auf 89,76 GBP) und Rolls-Royce (+ 0,13 Prozent auf 11,55 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Rio Tinto (-0,66 Prozent auf 59,86 GBP), HSBC (-0,19 Prozent auf 11,73 GBP), BP (-0,09 Prozent auf 4,31 GBP), RELX (-0,03 Prozent auf 30,46 GBP) und National Grid (+ 0,04 Prozent auf 11,48 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 477 845 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 351,477 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 7,14 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)mehr Nachrichten