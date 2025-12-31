BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|STOXX 50-Kursentwicklung
|
31.12.2025 09:27:43
Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zum Start im Minus
Um 09:11 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,09 Prozent schwächer bei 4 916,93 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,052 Prozent auf 4 919,00 Punkte an der Kurstafel, nach 4 921,54 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 915,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 919,00 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,495 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 803,44 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 633,23 Punkten. Der STOXX 50 wies am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, einen Wert von 4 308,63 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 13,32 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 927,08 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit AstraZeneca (+ 0,57 Prozent auf 138,28 GBP), BAT (+ 0,48 Prozent auf 42,15 GBP), Diageo (+ 0,47 Prozent auf 16,10 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,16 Prozent auf 89,76 GBP) und Rolls-Royce (+ 0,13 Prozent auf 11,55 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Rio Tinto (-0,66 Prozent auf 59,86 GBP), HSBC (-0,19 Prozent auf 11,73 GBP), BP (-0,09 Prozent auf 4,31 GBP), RELX (-0,03 Prozent auf 30,46 GBP) und National Grid (+ 0,04 Prozent auf 11,48 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 477 845 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 351,477 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 7,14 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
