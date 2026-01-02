Freitagshandel in Europa: STOXX 50 freundlich

Der STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr 0,54 Prozent auf 4 944,37 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,041 Prozent auf 4 916,01 Punkte an der Kurstafel, nach 4 918,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 913,95 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 966,10 Zählern.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der STOXX 50 bereits um 1,06 Prozent. Vor einem Monat, am 02.12.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 802,70 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, stand der STOXX 50 bei 4 735,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.01.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 338,81 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rolls-Royce (+ 2,74 Prozent auf 11,82 GBP), Airbus SE (+ 1,71 Prozent auf 201,50 EUR), BP (+ 1,69 Prozent auf 4,40 GBP), Enel (+ 1,34 Prozent auf 8,95 EUR) und HSBC (+ 1,29 Prozent auf 11,89 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,46 Prozent auf 554,00 EUR), BAT (-1,33 Prozent auf 41,58 GBP), Allianz (-0,54 Prozent auf 388,40 EUR), UniCredit (-0,45 Prozent auf 70,65 EUR) und Siemens (-0,42 Prozent auf 238,15 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 042 068 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 357,136 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,19 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

