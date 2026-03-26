LSE-Handel FTSE 100 mittags leichter

Der FTSE 100 gibt sich am vierten Tag der Woche schwächer.

Am Donnerstag tendiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 1,01 Prozent leichter bei 10 004,76 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,878 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 10 106,99 Punkte an der Kurstafel, nach 10 106,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 10 106,99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 9 973,82 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,870 Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 846,70 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, den Wert von 9 870,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, stand der FTSE 100 bei 8 689,59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,539 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 934,94 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Next (+ 5,20 Prozent auf 126,61 GBP), BP (+ 1,22 Prozent auf 5,74 GBP), Metlen Energy Metals (+ 1,15 Prozent auf 35,20 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,80 Prozent auf 34,61 GBP) und Ocado Group (+ 0,77 Prozent auf 1,89 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen 3i (-8,61 Prozent auf 25,52 GBP), Anglo American (-5,11 Prozent auf 30,11 GBP), Aviva (-4,87 Prozent auf 5,94 GBP), Segro (-4,61 Prozent auf 6,50 GBP) und Antofagasta (-4,44 Prozent auf 33,17 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 609 345 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 251,939 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

2026 präsentiert die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index bietet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at