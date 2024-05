LSE-Handel: FTSE 100 mittags mit Kursplus

Am Mittag wagen sich die Börsianer in London aus der Reserve.

Um 12:09 Uhr klettert der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,44 Prozent auf 8 208,05 Punkte. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,575 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 172,15 Punkte an der Kurstafel, nach 8 172,15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 8 209,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 172,15 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,838 Prozent. Vor einem Monat, am 03.04.2024, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 937,44 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 615,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.05.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 788,37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,30 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 209,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern registriert.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Smurfit Kappa (+ 3,57 Prozent auf 43,87 EUR), Anglo American (+ 3,31 Prozent auf 27,50 GBP), HSBC (+ 2,35 Prozent auf 7,14 GBP), Burberry (+ 2,26 Prozent auf 11,76 GBP) und RELX (+ 2,01 Prozent auf 33,50 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen InterContinental Hotels Group (-3,65 Prozent auf 76,00 GBP), Glencore (-0,90 Prozent auf 4,55 GBP), AstraZeneca (-0,87 Prozent auf 120,50 GBP), BP (-0,56 Prozent auf 5,13 GBP) und easyJet (-0,44 Prozent auf 5,44 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 23 740 015 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 220,505 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

2024 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,09 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at