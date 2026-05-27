Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
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28.05.2026 01:48:42
Lumentum Stock Analysis: My Final Verdict
My overall takeaway about Lumentum (NASDAQ: LITE) stock.*Stock prices used were the afternoon prices of May 22, 2026. The video was published on May 24, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Lumentum Holdings Inc
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27.05.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
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26.05.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
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25.05.26
|S&P 500-Wert Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lumentum von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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22.05.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
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21.05.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
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21.05.26
|Börse New York in Grün: nachmittags Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
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21.05.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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18.05.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Lumentum Holdings Inc
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