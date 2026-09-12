Tapestry Aktie

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WKN DE: A2JSR1 / ISIN: US8760301072

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12.09.2026 08:11:27

Macron visits Bayeux Tapestry with King Charles, PM Andy Burnham

French President Emmanuel Macron is on a shorter-term visit to the UK than the renowned on-loan 11th century tapestry. He viewed the ancient artwork with the UK monarch and relatively new Prime Minister Andy Burnham.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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