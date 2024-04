MÄRKTE ASIEN/Börsen meist weiter erholt - Technologierally in Hongkong

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ausgebliebene militärische Eskalation zwischen dem Iran und Israel hat am Dienstag weiter für Erleichterung und in der Folge für eine steigende Risikobereitschaft gesorgt. An den meisten asiatischen Börsen und in Australien setzte sich der positive Trend des Vortages fort. Allerdings war die Dynamik vielerorts eher mäßig. Der Fokus wechsle wegen der Berichtsperiode hin zu den Einzelwerten, hieß es.

Wie schon am Vortag hinkte Schanghai (-0,7%) hinterher. Die Erholung des Marktes in den vergangenen Monaten werde angesichts der weiter lahmenden Konjunktur und der noch immer ausbleibenden umfassenden staatlichen Unterstützung kritisch hinterfragt, hieß es im Handel. iFlytek verbilligten sich um 5,6 Prozent nach schwachen Geschäftszahlen und ebenso mauem Ausblick des IT-Unternehmens.

Der HSI in Hongkong legte dagegen kräftig um 1,7 Prozent (Späthandel) zu - befeuert von einer Rally bei Technologiewerten, deren Subindex um 3,2 Prozent zulegte. Teilnehmer berichteten von positiven Analystenkommentaren, die für Kauflaune sorgten. JD.com stiegen um 5,5 Prozent und das Schwergewicht Tencent um weitere 3,7 Prozent. Die Nachricht, dass Tencent früher als erwartet das Handyspiel "Dungeon & Fighter Mobile" veröffentlichen will, hatte Tencent bereits am Montag um über 5 Prozent angetrieben.

Das Börsendebüt des Teemaschinenherstellers Chabaidao geriet indes zum Fiasko, der Kurs brach um 28 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis ein, obwohl er sich im späten Handel von den Tagestiefs wieder etwas erholte.

Hoffnungsvolle Konjunkturdaten aus Japan

Der japanische Nikkei-225 kletterte um 0,3 Prozent auf 37.552 Punkte. Positive Einkaufsmanagerdaten stützten etwas, die Indizes kletterten im April auf Mehrmonatshochs. Die Daten signalisierten eine kräftige Erholung im zweiten Quartal, urteilte Capital Economics.

Der Yen zeigte sich im Bereich seines 34-Jahretsiefs zum Dollar wenig bewegt. Von konkreten Interventionen war hier weiter nichts zu sehen, nachdem es zuletzt wiederholt verbale Interventionen gegeben hatte. Aktuell bekräftigte der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, dass die Notenbank die Zinsen weiter erhöhen werde, wenn die Inflation wie von der Zentralbank erwartet steige. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen legte einen halben Basispunkt auf 0,885 Prozent zu.

In Südkorea zeigte sich der Kospi (-0,2%) knapp behauptet. Die Erholung der US-Halbleiterwerte stützte nur vereinzelt auch lokale Branchenwerte wie Hanmi Semiconductor (+3,5%). SK Hynix gaben dagegen um 0,4 Prozent nach, Samsung Electronics um 0,8 Prozent. Der Kurs des Spielentwicklers Krafton stürzte um 8,1 Prozent ab, weil sich SK Square sich von einem Anteil trennen will.

In Sydney (+0,5%) waren nach den US-Vorgaben Technologiepapiere gesucht. Der Sektorindex gewann 1,7 Prozent. Am anderen Ende standen Energiewerte mit einem Sektorabschlag von 0,8 Prozent. Ein enttäuschender Zwischenbericht des Logistikdienstleisters Brambles ließ den Kurs 6,3 Prozent nachgeben. Northern Star büßten nach schwachen Drittquartalszahlen des Goldschürfers 3,5 Prozent ein.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.683,50 +0,4% +1,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 37.552,16 +0,3% +10,8% 08:00

Kospi (Seoul) 2.623,02 -0,2% -1,2% 08:00

Schanghai-Comp. 3.021,98 -0,7% +1,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 16.797,69 +1,7% -4,7% 10:00

Taiex (Taiwan) 19.599,28 +1,0% +9,3% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.268,95 +1,4% -2,0% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.562,65 +0,2% +6,4% 11:00

BSE (Mumbai) 73.788,81 +0,2% +2,1% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:16 % YTD

EUR/USD 1,0668 +0,1% 1,0652 1,0664 -3,4%

EUR/JPY 165,12 +0,1% 164,91 164,94 +6,1%

EUR/GBP 0,8633 +0,1% 0,8624 0,8615 -0,5%

GBP/USD 1,2356 +0,0% 1,2351 1,2377 -2,9%

USD/JPY 154,82 +0,0% 154,81 154,67 +9,9%

USD/KRW 1.377,26 -0,1% 1.378,24 1.378,59 +6,1%

USD/CNY 7,2460 +1,0% 7,1741 7,2432 +2,1%

USD/CNH 7,2559 +0,1% 7,2504 7,2498 +2,0%

USD/HKD 7,8372 +0,0% 7,8356 7,8344 +0,4%

AUD/USD 0,6454 +0,1% 0,6450 0,6430 -5,2%

NZD/USD 0,5913 -0,1% 0,5920 0,5907 -6,4%

Bitcoin

BTC/USD 66.359,70 -0,3% 66.561,78 66.289,05 +52,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

Brent/ICE 87,22 87,00 +0,3% +0,22 +13,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.309,84 2.327,25 -0,7% -17,41 +12,0%

Silber (Spot) 26,93 27,20 -1,0% -0,27 +13,3%

Platin (Spot) 912,38 922,00 -1,0% -9,62 -8,0%

Kupfer-Future 4,42 4,48 -1,3% -0,06 +13,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2024 03:48 ET (07:48 GMT)