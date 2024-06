MÄRKTE EUROPA/Schaukelbörse hält an - SAP auf Allzeithoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer am Vortag erholen sich die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch. Allerdings kommen die Indizes deutlich von den Tageshochs zurück. Der DAX steigt um 0,3 Prozent auf 18.234 Punkte. Hier hilft, dass das Schwergewicht SAP um 2,7 Prozent zulegt und mit 187,56 Euro auf Allzeithoch notiert. Der Stoxx-Index der Technologie-Aktien gewinnt 1,1 Prozent und steht damit an der Spitze der Branchenindizes. Damit profitiert er von der aktuell verbesserten Stimmung für den Sektor. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,1 Prozent auf 4.939 Punkte an.

DHL und Logistik-Aktien mit Fedex Outperformer

Deutsche Post-DHL und andere Logistik-Aktien profitieren mit einem Plus von 1,7 Prozent von einer guten Geschäftsentwicklung bei Fedex. Kühne + Nagel gewinnen 2,5 Prozent. Die Steilvorlage von Fedex treibe die Branche an, sagt ein Marktteilnehmer. Der Kurs von Fedex stieg in den USA nachbörslich um 15 Prozent. Der US-Konzern war im vergangenen Quartal auf Wachstumskurs zurückgekehrt und hatte auch die Gewinnerwartungen geschlagen. Die Aktien der Deutschen Post gehören in diesem Jahr zu den großen Verlierern im DAX. Fedex hatten seit Anfang März stärker unter Druck gestanden.

Douglas setzen ihre Baisse fort und notieren auf Allzeittief. Der Kurs fällt aktuell um 1,0 Prozent auf 17,38 Euro. Ein Händler verweist auf den unerwartet schwachen GfK-Konsumindex. Keine Freude haben Investoren der ersten Stunde an dem Investment. Zum Börsengang im März lag der Emissionspreis von 26 Euro bereits am unteren Rand der Bookbuilding-Range von 26 bis 30 Euro.

VW nach Einstieg bei Rivian am Jahrestief

Weiterhin nicht gefragt sind die Titel der Autoindustrie. Ihr europäischer Stoxx-Branchenindex notiert nahezu unverändert. VW verlieren 1,6 Prozent und liegen nur knapp über ihrem Jahrestief. Der Konzern investiert zunächst 1 Milliarde Dollar in Rivian, einem US-Hersteller von Elektrofahrzeugen, die Summe könnte bis auf 5 Milliarden steigen. Zudem ist ein Gemeinschaftsunternehmen geplant.

Analysten begrüßen mehrheitlich den Deal. Der Einstieg bzw. die Kooperation zwischen VW und Rivian löst laut den Analysten von RBC zwei sehr unterschiedliche Probleme für zwei sehr unterschiedliche Autohersteller. Der Elektroautobauer Rivian erhalte die Liquidität, die er zur Finanzierung seines künftigen Wachstums benötige, und VW könne ihre Software-Architektur (SDV) schneller und billiger voranbringen, als wenn man dies selbst tue. Die internen Software-Herausforderungen bei VW seien gut dokumentiert.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.938,91 +0,1% 2,94 +9,2%

Stoxx-50 4.548,40 +0,0% 1,05 +11,1%

DAX 18.233,99 +0,3% 56,37 +8,9%

MDAX 25.495,36 +0,1% 28,00 -6,1%

TecDAX 3.344,94 +1,1% 37,20 +0,2%

SDAX 14.427,41 +0,1% 13,35 +3,4%

FTSE 8.271,53 +0,3% 23,74 +6,7%

CAC 7.639,06 -0,3% -23,24 +1,3%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,43 +0,02 -0,14

US-Zehnjahresrendite 4,28 +0,03 +0,40

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:47 Di, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0683 -0,3% 1,0698 1,0707 -3,3%

EUR/JPY 171,05 -0,0% 171,00 171,01 +9,9%

EUR/CHF 0,9593 +0,1% 0,9585 0,9574 +3,4%

EUR/GBP 0,8441 -0,1% 0,8435 0,8445 -2,7%

USD/JPY 160,12 +0,3% 159,84 159,74 +13,7%

GBP/USD 1,2657 -0,2% 1,2683 1,2677 -0,5%

USD/CNH (Offshore) 7,3014 +0,2% 7,2949 7,2899 +2,5%

Bitcoin

BTC/USD 61.245,44 -1,1% 61.545,76 61.424,44 +40,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,56 80,83 +0,9% +0,73 +13,8%

Brent/ICE 85,72 85,01 +0,8% +0,71 +12,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 35,1 34,54 +1,6% +0,56 +7,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.310,21 2.319,20 -0,4% -8,99 +12,0%

Silber (Spot) 28,92 28,93 -0,0% -0,00 +21,6%

Platin (Spot) 998,00 986,50 +1,2% +11,50 +0,6%

Kupfer-Future 4,36 4,38 -0,4% -0,02 +11,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

