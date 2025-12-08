Montagshandel in Zürich: SMI mit grünem Vorzeichen

Um 12:09 Uhr gewinnt der SMI im SIX-Handel 0,33 Prozent auf 12 978,70 Punkte. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,483 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,044 Prozent auf 12 941,99 Punkte an der Kurstafel, nach 12 936,30 Punkten am Vortag.

Bei 12 913,75 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 12 994,15 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 298,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.09.2025, wurde der SMI mit 12 312,65 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 780,65 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 11,65 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Roche (+ 1,70 Prozent auf 316,20 CHF), Holcim (+ 1,44 Prozent auf 75,98 CHF), Lonza (+ 0,96 Prozent auf 548,40 CHF), Logitech (+ 0,95 Prozent auf 95,50 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,88 Prozent auf 165,30 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Sika (-0,97 Prozent auf 158,70 CHF), Swisscom (-0,81 Prozent auf 553,00 CHF), Nestlé (-0,75 Prozent auf 78,23 CHF), Alcon (-0,61 Prozent auf 65,00 CHF) und Richemont (-0,58 Prozent auf 172,45 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 886 997 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 264,306 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

