Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Kursverlauf
|
08.12.2025 15:58:39
Montagshandel in Zürich: SMI bewegt sich am Nachmittag im Plus
Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,29 Prozent stärker bei 12 973,89 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,483 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0,044 Prozent höher bei 12 941,99 Punkten, nach 12 936,30 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 13 000,14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 12 913,75 Einheiten.
SMI-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 12 298,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, bewegte sich der SMI bei 12 312,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, einen Stand von 11 780,65 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 11,61 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 13 199,05 Punkten. 10 699,66 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
SMI-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Roche (+ 1,90 Prozent auf 316,80 CHF), UBS (+ 1,66 Prozent auf 33,11 CHF), Holcim (+ 1,55 Prozent auf 76,06 CHF), Logitech (+ 1,54 Prozent auf 96,06 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,31 Prozent auf 166,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Alcon (-1,31 Prozent auf 64,54 CHF), Sika (-1,00 Prozent auf 158,65 CHF), Sonova (-0,89 Prozent auf 200,50 CHF), Nestlé (-0,82 Prozent auf 78,17 CHF) und Richemont (-0,69 Prozent auf 172,25 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SMI
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 3 558 464 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 264,306 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick
Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,18 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
