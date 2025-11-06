MÄRKTE USA/Erneute Abgaben - Chip-Werte wieder unter Druck

DOW JONES--Die Indizes an der Wall Street verzeichnen am Donnerstagmittag (Ortszeit) deutliche Verluste. Damit ist die Erholungsbewegung vom Vortag schon wieder beendet. Erneut sind es vor allem die Technologiewerte, die unter Abgabedruck stehen. Überraschend gute US-Konjunkturdaten haben die Bedenken wegen der hohen Bewertungen der Aktien nur vorübergehend zerstreut. Dicke Minuszeichen verzeichnen erneut die Aktien von Chip-Herstellern. So fallen die Aktien von Nvidia und Intel um jeweils 3,5 Prozent.

Der Dow-Jones-Index verliert 0,9 Prozent auf 46.893 Punkte. Der S&P-500 fällt um 1,0 Prozent und für den Nasdaq-Composite geht es um 1,7 Prozent nach unten.

Die zuletzt veröffentlichten Daten stammten allerdings von privaten Anbietern, da wegen der Haushaltssperre in den USA derzeit keine Daten von staatlichen Stellen veröffentlicht werden. Der am Freitag anstehende offizielle US-Arbeitsmarktbericht dürfte wohl erneut dem "Shutdown" zum Opfer fallen, womit der US-Notenbank erneut ein wichtiger Baustein für die weitere geldpolitische Entscheidungsfindung fehlt.

Im Zuge des "Shutdown" wurden viele Bundesbedienstete in den Zwangsurlaub geschickt oder müssen ohne Bezahlung arbeiten. Medienberichten zufolge könnte der Haushaltsstreit allerdings am Wochenende beigelegt werden. Für den Fall, dass er weiterginge, hat US-Verkehrsminister Sean Duffy gewarnt, dass die Flugkapazitäten an den 40 größten Flughäfen der USA ab Freitag um 10 Prozent reduziert würden. Die Fluglotsen leisten derzeit ebenfalls unbezahlte Arbeit.

Im Blick steht daneben eine Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof der USA zur Zollpolitik der Regierung. Einige Richter des Supreme Court haben am Mittwoch Zweifel daran erkennen lassen, dass US-Präsident Trump mit Hilfe eines Notstandsgesetzes weitreichende Importaufschläge gegen Handelspartner weltweit verhängen durfte. Gerichte unterer Instanzen hatten Trumps Vorgehen für illegal erklärt.

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Donnerstag nicht auf der Agenda. Unternehmensseitig hat Qualcomm für das vierte Geschäftsquartal überraschend gute Geschäftszahlen und einen optimistischen Ausblick vorgelegt. Haar in der Suppe sind aber die Kosten, die stärker als angenommen gestiegen sind. Die Aktie fällt um 5,0 Prozent. Mit Geschäftszahlen und Ausblick überzeugt hat auch der Chipdesigner Arm Holdings, dessen Aktie nach anfänglichen leichten Gewinnen nun 2,7 Prozent zurückfällt.

Bei Tesla (-4.5%) blicken Anleger gespannt auf die Hauptversammlung des Elektroautoherstellers am Donnerstag. Beobachter erwarten, dass die Aktionäre das 1 Billion US-Dollar schwere Vergütungspaket für CEO Elon Musk genehmigen werden. Einer der größten Aktionäre, der norwegische Staatsfonds, hat allerdings angekündigt, nicht zuzustimmen.

Die Aktien des Börsenbetreibers Nasdaq liegen 0,4 Prozent im Plus, obwohl die EU-Kommission eine kartellrechtliche Untersuchung zu möglichen Absprachen zwischen Deutscher Börse und der Nasdaq bezüglich Notierung, Handel und Clearing von Finanzderivaten eingeleitet hat.

Die Aktien von Fluggesellschaften zeigen sich von der drohenden Einschränkung von Flügen infolge des Shutdown belastet. United Airlines fallen um 2,1 Prozent, American Airlines rutschen um 2,2 Prozent ab und Delta Air Lines reduzieren sich um 1,9 Prozent.

Boeing verlieren lediglich 0,6 Prozent. Dem Antrag des US-Justizministeriums auf Einstellung des Strafverfahrens gegen den Flugzeughersteller im Zusammenhang mit zwei tödlichen Flugzeugabstürzen wurde am Donnerstag stattgegeben. Dies geschah trotz Einwänden einiger Opferfamilien, die den Fall vor Gericht bringen wollten.

Eli Lilly gewinnen 0,6 Prozent. Eli Lilly und Novo Nordisk haben einen Deal mit der US-Regierung geschlossen. Die beiden Pharmakonzerne senken die Preise für ihre Abnehm-Medikamente. Die Regierung erweitert die Abdeckung der Medikamente in den staatlichen Gesundheitsversorgungsprogrammen Medicare und Medicaid. Im Gegenzug erhält Eli Lilly einen Aufschub bei potenziellen neuen Zöllen und wird nicht von neuen Programmen zur Preisgestaltung von Medikamenten betroffen sein, die von der Trump-Regierung initiiert werden.

Der Dollar kommt nach dem deutlichen Anstieg in Reaktion auf die ermutigenden Konjunkturdaten vom Vortag nun wieder zurück. Der Dollar-Index gibt um 0,4 Prozent nach.

Am Anleihemarkt sinken die Renditen. Die Zehnjahresrendite fällt um 7,0 Basispunkte auf 4,08 Prozent.

Der Ölpreis gibt zwischenzeitliche Gewinne wieder ab und dreht ins Minus. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI fällt um 1,0 Prozent. Händler wägen den starken Aufbau der US-Rohöllagerbestände in dieser Woche sowie die Entscheidung Saudi-Arabiens ab, seine offiziellen Verkaufspreise für Dezember für asiatische Abnehmer zu senken. Berichte, wonach Indien seine Käufe von russischem Öl drosselt, und der Anstieg der Raffineriemargen wirken leicht stützend, heißt es.

Der Goldpreis springt derweil kurzzeitig wieder über die Marke von 4.000 Dollar je Feinunze, auch gestützt vom nachgebenden Dollar. Das Edelmetall profitiere aufgrund der ungewissen Aussichten der US-Wirtschaft von seiner Eigenschaft als "sicherer Hafen", heißt es. Die Feinunze notiert 0,1 Prozent höher bei 3.983 Dollar.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 46.893,24 -0,9% -417,76 +11,2%

S&P-500 6.726,73 -1,0% -69,56 +15,6%

NASDAQ Comp 23.094,17 -1,7% -405,62 +21,7%

NASDAQ 100 25.167,87 -1,8% -452,17 +21,9%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:09 % YTD

EUR/USD 1,1539 +0,4% 1,1493 1,1472 +11,0%

EUR/JPY 176,50 -0,3% 177,08 177,01 +8,7%

EUR/CHF 0,9311 -0,0% 0,9312 0,9312 -0,8%

EUR/GBP 0,8800 -0,1% 0,8806 0,8802 +6,4%

USD/JPY 152,96 -0,7% 154,08 154,30 -2,0%

GBP/USD 1,3113 +0,5% 1,3051 1,3033 +4,3%

USD/CNY 7,0842 -0,1% 7,0898 7,0913 -1,7%

USD/CNH 7,1218 -0,1% 7,1303 7,1325 -2,8%

AUS/USD 0,6472 -0,5% 0,6505 0,6497 +5,1%

Bitcoin/USD 101.132,05 -2,5% 103.700,25 103.456,35 +9,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,01 59,60 -1,0% -0,59 -17,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.982,75 3.979,35 +0,1% 3,40 +51,7%

Silber 48,03 48,03 +0,0% 0,00 +66,4%

Platin 1.328,07 1.365,63 -2,8% -37,56 +55,9%

Kupfer 4,96 4,99 -0,5% -0,03 +20,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

