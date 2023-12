MÄRKTE USA/Wall Street bewegt sich im Plus - Intel gesucht

NEW YORK (Dow Jones)--In den USA hält die gute Grundstimmung mit der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen an. Auf Wochensicht verbuchte der marktbreite S&P-500 bereits den achten Aufschlag in Folge und damit die längste Gewinnstrecke seit Anfang November 2017 - für den Dow ist es die ausgedehnteste Gewinnserie seit Ende Februar 2019. Der Dow-Jones-Index steigt am Dienstag gegen Mittag US-Ostküstenzeit gestützt durch Intel um weitere 0,3 Prozent auf 37.487 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite ziehen um 0,3 bzw. 0,4 Prozent an.

"Vier Tage vor Jahresende hat der S&P-500 immer noch die Chance, ein neues Rekordhoch zu erreichen und seine Serie von Aufwärtswochen auf neun zu schrauben. Das wäre dann die längste Gewinnserie seit 2004", sagt Investmentstratege Chris Larkin von E-Trade - eine Sparte von Morgan Stanley. Alles hänge an der Frage, ob die gute Stimmung im Zusammenhang mit möglichen Zinssenkungen der Fed anhalte.

Für die Hoffnung auf geldpolitische Lockerungen mit sinkenden Leitzinsen spricht der zum Wochenschluss veröffentlichte PCE-Preisindex. Dieser hatte auf Monatssicht in der Kernrate die Erwartungen getroffen, auf Jahressicht war er einen Tick schwächer ausgefallen. Damit wurden die Erwartungen sinkender US-Zinsen untermauert. Die Kennziffer gilt als das Preismaß, welches von der US-Notenbank am stärksten zur Beurteilung der Inflation beachtet wird.

Selbst eine verbesserte Wirtschaftsaktivität im November lässt Anleger an der Spekulation auf Zinssenkungen 2024 festhalten. Denn der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) kletterte im November ins Plus und deutet somit ein Wirtschaftswachstum über historischem Trendniveau an. Händler werten die Daten als klaren Beleg für eine weiche Landung der US-Konjunktur - trotz der Leitzinserhöhungen des jüngsten Fed-Zyklus.

Nahostkonflikt treibt Ölpreise

Am Erdölmarkt steigen die Preise vor dem Hintergrund einer drohenden Eskalation des Nahostkonflikts. Denn der Iran beschuldigt Israel, einen hochrangigen General der Revolutionswächter in Syrien getötet zu haben. Aus Teheran kommen nun Drohungen in Richtung Israel, die am Ölmarkt sehr ernst genommen werden.

Am Rentenmarkt sorgen leichte Gewinnmitnahmen für moderat steigende Renditen. Der Dollarindex büßt 0,2 Prozent ein.

Intel gesucht - Bewegung im Pharmasektor

Unter den Einzelwerten ziehen Intel um 4,5 Prozent an, der Aufschlag hat damit entscheidenden Anteil am Dow-Plus. Die israelische Regierung hat Subventionen von über drei Milliarden US-Dollar an den Halbleiterkonzern zugestimmt, damit dieser eine neue Chipfabrik in Israel baut.

Die Pharmatitel Amgen geben 0,5 Prozent ab. Eine behördliche Prüfung des Antrags auf eine ergänzende Zulassung von Lumakras hat ergeben, dass dieser in seiner aktuellen Form nicht genehmigt wird.

Bristol Myers Squibb (-2,1%) übernimmt die radiopharmazeutische Therapeutikgesellschaft für 4,1 Milliarden US-Dollar. Der US-Phamakonzern bezahlt einen Aufschlag zum Freitagsschluss pro Titel von mehr als dem Doppelten. RayzeBio schießen daher um rund 100 Prozent in die Höhe. Die Transaktion folgt auf die Übernahme des neurowissenschaftlichen Arzneimittelentwicklers Karuna Therapeutics durch Bristol in der vergangenen Woche für 14 Milliarden Dollar. Gracell Biotechnologies haussieren um über 60 Prozent, Astrazeneca will die Gesellschaft mit Sitz in China übernehmen.

Fedex (+2,1%) hat ein beschleunigtes Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Gap legen um 1,9 Prozent nach einem optimistischen Analystenkommentar durch Wells Fargo für die Aktie des Modekonzerns zu. Die Titel des englischen Fußballklubs Manchester United gewinnen 3,3 Prozent, nachdem der britische Großinvestor Jim Ratcliffe eine Beteiligung von 25 Prozent aufgebaut hat.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 37.487,24 +0,3% 101,27 +13,1%

S&P-500 4.768,55 +0,3% 13,92 +24,2%

Nasdaq-Comp. 15.049,26 +0,4% 56,29 +43,8%

Nasdaq-100 16.844,22 +0,4% 66,82 +54,0%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,36 +3,3 4,33 -5,5

5 Jahre 3,89 +2,4 3,87 -10,6

7 Jahre 3,92 +1,3 3,91 -4,8

10 Jahre 3,90 +0,8 3,90 2,3

30 Jahre 4,05 0 4,05 8,1

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:55 Uhr Do, 17:05 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1033 +0,2% 1,0997 1,0992 +3,1%

EUR/JPY 157,22 +0,3% 156,46 156,23 +12,0%

EUR/CHF 0,9437 +0,1% 0,9423 0,9415 -4,7%

EUR/GBP 0,8683 +0,1% 0,8665 0,8683 -1,9%

USD/JPY 142,50 +0,1% 142,28 142,11 +8,7%

GBP/USD 1,2705 +0,1% 1,2691 1,2658 +5,0%

USD/CNH (Offshore) 7,1417 -0,1% 7,1538 7,1435 +3,1%

Bitcoin

BTC/USD 42.311,97 -3,2% 44.004,06 43.860,37 +154,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,96 73,56 +3,3% +2,40 -0,5%

Brent/ICE 81,48 79,07 +3,0% +2,41 +0,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.059,08 2.052,90 +0,3% +6,18 +12,9%

Silber (Spot) 24,23 24,18 +0,2% +0,05 +1,1%

Platin (Spot) 981,10 975,50 +0,6% +5,60 -8,1%

Kupfer-Future 3,90 3,91 -0,1% -0,00 +2,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

==

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 26, 2023 12:07 ET (17:07 GMT)