MÄRKTE USA/Wenig Bewegung zum Wochenausklang - Fehlende Impulse

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der Rekordjagd am Donnerstag dürfte die Wall Street wenig verändert in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Future auf den S&P-500 tritt aktuell auf der Stelle. Am Vortag hatte der Dow-Jones-Index erstmals die Marke von 40.000 Punkten überwunden, konnte dieses Niveau aber nicht behaupten und schloss sogar mit einem kleinen Minus. Auch der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes hatten neue Rekordstände erklommen. Zum Wochenausklang fehlen allerdings die Impulse. Während die Berichtssaison weitgehend vorbei ist, zeigt sich auch die Agenda der US-Konjunkturdaten sehr übersichtlich. Es wird nach der Eröffnung lediglich der Index der Frühindikatoren für April veröffentlicht.

Die jüngsten US-Konjunkturdaten, vor allem aber die günstig ausgefallenen Verbraucherpreise, hatten die Hoffnungen auf Zinssenkungen der US-Notenbank wieder verstärkt. Gleichwohl hat Fed-Chairman Jerome Powell zuletzt betont, dass die Zinsen noch für längere Zeit auf dem hohen Niveau bleiben dürften. Nachdem die Inflationsdaten drei Mal in Folge über den Erwartungen gelegen hatten, zeigten die Daten für April zwar in die richtige Richtung, doch dürfte die Fed einen anhaltenden Inflationsrückgang sehen wollen, bevor es zu einer Zinssenkung kommt. Der Markt geht aktuell von einer Reduzierung des Leitzinses im September aus.

Applied Materials mit guten Zahlen

Unternehmensnachrichten sind dünn gesät. Die Papiere von Applied Materials gewinnen vorbörslich 0,1 Prozent. Der Halbleiterausrüster verzeichnete im zweiten Quartal des Geschäftsjahres einen leichten Umsatzanstieg und prognostiziert für die laufende Periode einen weiteren Anstieg des Umsatzes - ein positives Zeichen in einem zuletzt rückläufigen Halbleitermarkt.

Im Blick könnte auch der krisengeschüttelte US-Flugzeughersteller Boeing stehen mit der am Berichtstag stattfindenden Hauptversammlung. Die Aktie steigt um 0,1 Prozent.

Dollar legt weiter zu

Der Dollar setzt seine Aufwärtsbewegung vom Vortag fort. Der Dollar-Index gewinnt 0,3 Prozent. Der US-Dollar dürfte sich mittelfristig abschwächen, so die UBS. "Während der Dollar kurzfristig gestützt werden könnte, da die Europäische Zentralbank und die Bank of England wahrscheinlich vor der US-Notenbank mit Zinssenkungen beginnen werden, erwarten wir eine moderate Abwertung des Dollar, wenn sich das Wachstum außerhalb der USA verbessert", so die Experten.

Die Ölpreise legen nach den jüngsten Aufschlägen weiter zu. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um bis zu 0,4 Prozent. Die positive Stimmung für Öl wird durch den zweiten wöchentlichen Rückgang der Rohölvorräte in den USA in Folge weiter gestützt, während Anzeichen für eine nachlassende Inflation die bullische Stimmung verstärken, so die Analysten von ANZ Research.

Der Goldpreis erholt sich von den Vortagesverlusten. Die wieder verstärkte Hoffnung auf Zinssenkungen der US-Notenbank stützen das Edelmetall, heißt es.

Am Anleihemarkt bauen die Renditen ihre Vortagesgewinne noch leicht aus. Mit Loretta Mester, Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, und Thomas Barkin, Präsident der Federal Reserve Bank of Richmond, haben zuletzt zwei weitere US-Notenbanker länger anhaltend hohe US-Zinsen signalisiert.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,80 -0,0 4,80 37,7

5 Jahre 4,41 +1,9 4,40 41,5

7 Jahre 4,40 +1,8 4,38 43,1

10 Jahre 4,40 +2,0 4,38 51,7

30 Jahre 4,54 +3,4 4,51 57,0

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:17 Do, 17:10 % YTD

EUR/USD 1,0842 -0,2% 1,0866 1,0870 -1,8%

EUR/JPY 168,93 +0,0% 169,23 168,70 +8,6%

EUR/CHF 0,9858 +0,1% 0,9851 0,9831 +6,2%

EUR/GBP 0,8566 -0,1% 0,8579 0,8581 -1,3%

USD/JPY 155,82 +0,3% 155,73 155,20 +10,6%

GBP/USD 1,2657 -0,1% 1,2667 1,2668 -0,5%

USD/CNH (Offshore) 7,2331 +0,1% 7,2248 7,2250 +1,5%

Bitcoin

BTC/USD 66.322,24 +1,3% 65.668,12 65.772,87 +52,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,51 79,23 +0,4% +0,28 +9,6%

Brent/ICE 83,36 83,27 +0,1% +0,09 +9,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 30,435 30,58 -0,5% -0,14 -11,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.388,04 2.376,78 +0,5% +11,26 +15,8%

Silber (Spot) 29,82 29,58 +0,8% +0,24 +25,4%

Platin (Spot) 1.057,25 1.062,00 -0,4% -4,75 +6,6%

Kupfer-Future 4,98 4,89 +1,8% +0,09 +27,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

