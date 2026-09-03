Fox Aktie
WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043
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03.09.2026 20:18:07
Maria Bartiromo Is Out at Fox News
The host, who appeared on Fox Business and Fox News, had been with the network for more than 12 years.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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28.08.26
|S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fox-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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21.08.26
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14.08.26
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14.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
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07.08.26
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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06.08.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
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06.08.26
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06.08.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
Analysen zu Fox Corp B
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