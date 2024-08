MARKT USA/Zurückhaltung vor Powell-Rede am Freitag

Wenig verändert dürfte die Wall Street am Donnerstag in den Handel starten. Es herrscht vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Freitag auf dem Notenbanken-Symposium in Jackson Hole weiter Zurückhaltung. Der Markt erhofft sich hier klare Hinweise auf eine Zinssenkung im September. Am Vortag hatten wieder verstärkte Zinssenkungshoffnungen den Markt gestützt. Sie wurden vom Protokoll der US-Notenbanksitzung im Juli sowie der mit 818.000 stärker als erwartet ausgefallenen Abwärtskorrektur des Stellenzuwachses in den USA von März 2023 bis März 2024 im Zuge der einmal jährlich stattfindenden Revision angetrieben.

Für etwas Bewegung könnte ein am Berichtstag anstehender Schwung an Konjunkturdaten sorgen. Neben den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, stehen vor allem die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Service-Sektor für August im Fokus.

Unternehmensmeldungen sind dagegen dünn gesät. Für die Aktien von Zoom Video Communications geht es vorbörslich um 3,6 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat im zweiten Geschäftsquartal Gewinn und Cashflow überproportional zum Umsatz gesteigert und dabei unter anderem von Kostenkontrolle sowie weniger ausgeprägtem Kundenrückgang profitiert. Für das gesamte Geschäftsjahr per Ende Januar 2025 gab das US-Videokonferenz-Unternehmen eine Prognose für Umsatz und Gewinn aus, die die Erwartungen übertraf.

August 22, 2024