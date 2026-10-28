Masco Corp. Q3 Income Climbs

(RTTNews) - Masco Corp. (MAS) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $230 million, or $1.17 per share. This compares with $189 million, or $0.90 per share, last year.

Excluding items, Masco Corp. reported adjusted earnings of $234 million or $1.19 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.6% to $1.966 billion from $1.917 billion last year.

Masco Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $230 Mln. vs. $189 Mln. last year. -EPS: $1.17 vs. $0.90 last year. -Revenue: $1.966 Bln vs. $1.917 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.65 To $ 4.75