McKesson Aktie

McKesson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893953 / ISIN: US58155Q1031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Börsenplätze
Chartvergleich
Historisch
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 16:48:31

McKesson Corp Stock Rises 16%

(RTTNews) - Shares of McKesson Corporation (MCK) are climbing about 16 percent on Thursday morning trading despite no corporate-related announcements to impact the movement.

The company's shares are currently trading at $956.61 on the New York Stock Exchange, up 16.27 percent or $133.76. The stock opened at $867.97 and has climbed as high as $964.94 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $570.51 to $964.94.

The stock movement might be an extended impact of yesterday's third-quarter financial results announcement, which saw earnings rise to $1.186 billion, or $9.59 per share, from $879 million, or $6.95 per share, last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu McKesson Corp.

mehr Nachrichten