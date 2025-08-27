AIXTRON Aktie

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

Index-Performance im Blick 27.08.2025 09:29:03

MDAX aktuell: MDAX fällt zum Start

MDAX aktuell: MDAX fällt zum Start

Der MDAX notiert am dritten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:12 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0,02 Prozent auf 30 816,67 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 320,799 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,011 Prozent stärker bei 30 826,17 Punkten in den Handel, nach 30 822,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Mittwoch bei 30 875,02 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30 816,33 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0,602 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 31 484,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30 632,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 25 281,22 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 19,82 Prozent. 31 754,30 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 1,43 Prozent auf 13,17 EUR), CTS Eventim (+ 1,42 Prozent auf 82,10 EUR), HUGO BOSS (+ 1,08 Prozent auf 42,89 EUR), TUI (+ 0,86 Prozent auf 9,16 EUR) und TRATON (+ 0,75 Prozent auf 32,36 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Aroundtown SA (-4,10 Prozent auf 3,32 EUR), HOCHTIEF (-1,18 Prozent auf 218,40 EUR), HELLA GmbH (-0,91 Prozent auf 86,70 EUR), HENSOLDT (-0,91 Prozent auf 86,95 EUR) und AUTO1 (-0,90 Prozent auf 28,68 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. 521 879 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Talanx mit 31,013 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu AIXTRON SEmehr Nachrichten

Analysen zu AIXTRON SEmehr Analysen

04.08.25 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
01.08.25 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
31.07.25 AIXTRON Kaufen DZ BANK
31.07.25 AIXTRON Neutral UBS AG
31.07.25 AIXTRON Buy Warburg Research
