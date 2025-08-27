AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Index-Performance im Blick
|
27.08.2025 09:29:03
MDAX aktuell: MDAX fällt zum Start
Um 09:12 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0,02 Prozent auf 30 816,67 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 320,799 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,011 Prozent stärker bei 30 826,17 Punkten in den Handel, nach 30 822,93 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des MDAX lag am Mittwoch bei 30 875,02 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30 816,33 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0,602 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 31 484,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30 632,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 25 281,22 Punkten gehandelt.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 19,82 Prozent. 31 754,30 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 1,43 Prozent auf 13,17 EUR), CTS Eventim (+ 1,42 Prozent auf 82,10 EUR), HUGO BOSS (+ 1,08 Prozent auf 42,89 EUR), TUI (+ 0,86 Prozent auf 9,16 EUR) und TRATON (+ 0,75 Prozent auf 32,36 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Aroundtown SA (-4,10 Prozent auf 3,32 EUR), HOCHTIEF (-1,18 Prozent auf 218,40 EUR), HELLA GmbH (-0,91 Prozent auf 86,70 EUR), HENSOLDT (-0,91 Prozent auf 86,95 EUR) und AUTO1 (-0,90 Prozent auf 28,68 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. 521 879 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Talanx mit 31,013 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien
Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AIXTRON SEmehr Nachrichten
|
09:29
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|MDAX aktuell: MDAX fällt zum Start (finanzen.at)
|
26.08.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX im Aufwind (finanzen.at)
|
26.08.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
26.08.25
|XETRA-Handel TecDAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
25.08.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
21.08.25
|TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.08.25
|Schwacher Handel: MDAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
Analysen zu AIXTRON SEmehr Analysen
|04.08.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|31.07.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|04.08.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|31.07.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|31.07.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|30.06.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|05.05.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|02.05.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|04.08.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|31.07.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.25
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|13,04
|0,93%
|Aroundtown SA
|3,31
|-4,28%
|AUTO1
|28,72
|-0,14%
|CTS Eventim
|81,25
|-0,18%
|HELLA GmbH & Co. KGaA
|87,50
|0,00%
|HENSOLDT
|86,70
|-0,57%
|HOCHTIEF AG
|217,40
|-1,27%
|HUGO BOSS AG
|42,66
|0,61%
|RTL
|34,65
|-0,43%
|Talanx AG
|118,70
|-0,67%
|thyssenkrupp AG
|9,07
|-0,74%
|TRATON
|32,26
|0,94%
|TUI AG
|9,12
|0,68%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 802,52
|-0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor NVIDIA-Bilanz: ATX stärker erwartet -- DAX vorbörslich etwas fester -- Asiens Börsen in Grün
Am heimischem Markt dürfte es am Mittwoch aufwärts gehen. Der deutsche Leitindex bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain. Die asiatischen Aktienmärkte präsentieren sich zur Wochenmitte freundlich.