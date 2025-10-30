HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
|Frühe Investition
|
30.10.2025 10:03:41
MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HELLA GmbH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die HELLA GmbH-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 37,48 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das HELLA GmbH-Papier investiert hätte, befänden sich nun 26,681 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 182,50 EUR, da sich der Wert eines HELLA GmbH-Anteils am 29.10.2025 auf 81,80 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 118,25 Prozent.
Der Börsenwert von HELLA GmbH belief sich jüngst auf 9,09 Mrd. Euro. Am 11.11.2014 wurden HELLA GmbH-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das HELLA GmbH-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 27,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HELLA GmbH & Co. KGaAmehr Nachrichten
|
30.10.25
|MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HELLA GmbH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
28.10.25