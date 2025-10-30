HELLA Aktie

WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22

Frühe Investition 30.10.2025 10:03:41

MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HELLA GmbH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HELLA GmbH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in HELLA GmbH-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die HELLA GmbH-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 37,48 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das HELLA GmbH-Papier investiert hätte, befänden sich nun 26,681 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 182,50 EUR, da sich der Wert eines HELLA GmbH-Anteils am 29.10.2025 auf 81,80 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 118,25 Prozent.

Der Börsenwert von HELLA GmbH belief sich jüngst auf 9,09 Mrd. Euro. Am 11.11.2014 wurden HELLA GmbH-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das HELLA GmbH-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Hella

