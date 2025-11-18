Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter

Der MDAX gibt am zweiten Tag der Woche nach.

Der MDAX gibt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,68 Prozent auf 28 598,24 Punkte nach. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 343,726 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1,20 Prozent auf 28 738,55 Punkte an der Kurstafel, nach 29 086,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 28 473,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 28 774,20 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der MDAX einen Stand von 29 512,77 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, lag der MDAX noch bei 30 993,03 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 18.11.2024, bei 26 195,18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 11,20 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 31 754,30 Punkten. 23 135,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Gerresheimer (+ 2,79 Prozent auf 25,02 EUR), WACKER CHEMIE (+ 0,74 Prozent auf 67,75 EUR), AIXTRON SE (+ 0,15 Prozent auf 17,19 EUR), Lufthansa (+ 0,08 Prozent auf 7,65 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,05 Prozent auf 41,38 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Fraport (-6,48 Prozent auf 71,40 EUR), RTL (-5,95 Prozent auf 31,60 EUR), TUI (-3,82 Prozent auf 7,36 EUR), thyssenkrupp (-3,38 Prozent auf 9,14 EUR) und KION GROUP (-3,35 Prozent auf 60,55 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. 1 869 499 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 40,011 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,20 zu Buche schlagen. Mit 17,40 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at