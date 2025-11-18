Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt mittags

Der MDAX gibt im XETRA-Handel um 12:11 Uhr um 1,18 Prozent auf 28 743,74 Punkte nach. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 343,726 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 1,20 Prozent auf 28 738,55 Punkte an der Kurstafel, nach 29 086,93 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 28 473,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 28 774,20 Punkten erreichte.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, stand der MDAX bei 29 512,77 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 18.08.2025, bei 30 993,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2024, bewegte sich der MDAX bei 26 195,18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 11,76 Prozent. Bei 31 754,30 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23 135,20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Gerresheimer (+ 2,30 Prozent auf 24,90 EUR), AIXTRON SE (+ 0,58 Prozent auf 17,27 EUR), K+S (+ 0,53 Prozent auf 11,43 EUR), CTS Eventim (+ 0,44 Prozent auf 79,20 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 0,37 Prozent auf 67,50 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Fraport (-6,29 Prozent auf 71,55 EUR), TUI (-3,69 Prozent auf 7,37 EUR), KION GROUP (-2,63 Prozent auf 61,00 EUR), Aurubis (-2,53 Prozent auf 107,90 EUR) und AUTO1 (-2,41 Prozent auf 25,08 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 330 571 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,011 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,20 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

