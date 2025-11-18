RTL Aktie

RTL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index im Blick 18.11.2025 12:27:48

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt mittags

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt mittags

Der MDAX erleidet aktuell Verluste.

Der MDAX gibt im XETRA-Handel um 12:11 Uhr um 1,18 Prozent auf 28 743,74 Punkte nach. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 343,726 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 1,20 Prozent auf 28 738,55 Punkte an der Kurstafel, nach 29 086,93 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 28 473,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 28 774,20 Punkten erreichte.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, stand der MDAX bei 29 512,77 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 18.08.2025, bei 30 993,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2024, bewegte sich der MDAX bei 26 195,18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 11,76 Prozent. Bei 31 754,30 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23 135,20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Gerresheimer (+ 2,30 Prozent auf 24,90 EUR), AIXTRON SE (+ 0,58 Prozent auf 17,27 EUR), K+S (+ 0,53 Prozent auf 11,43 EUR), CTS Eventim (+ 0,44 Prozent auf 79,20 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 0,37 Prozent auf 67,50 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Fraport (-6,29 Prozent auf 71,55 EUR), TUI (-3,69 Prozent auf 7,37 EUR), KION GROUP (-2,63 Prozent auf 61,00 EUR), Aurubis (-2,53 Prozent auf 107,90 EUR) und AUTO1 (-2,41 Prozent auf 25,08 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 330 571 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,011 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,20 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu RTLmehr Nachrichten

Analysen zu Gerresheimer AGmehr Analysen

28.10.25 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.25 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.25 Gerresheimer Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.10.25 Gerresheimer Neutral UBS AG
13.10.25 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 17,09 0,15% AIXTRON SE
Aurubis 106,70 -3,09% Aurubis
AUTO1 24,92 -2,73% AUTO1
CTS Eventim 78,35 -0,13% CTS Eventim
Fraport AG 71,05 -6,14% Fraport AG
Gerresheimer AG 25,00 3,73% Gerresheimer AG
K+S AG 11,36 0,18% K+S AG
KION GROUP AG 60,60 -2,18% KION GROUP AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,66 -0,33% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RTL 31,50 -5,41% RTL
thyssenkrupp AG 9,09 -2,42% thyssenkrupp AG
TUI AG 7,29 -2,83% TUI AG
WACKER CHEMIE AG 67,70 2,03% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 28 575,97 -1,76%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:09 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt -- DAX weiter auf Talfahrt -- Wall Street vor tieferem Start -- Asiens Börsen letztlich teils tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbucht Verluste. An der Wall Street zeichnet sich unterdessen ein leichterer Handelsstart ab. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen