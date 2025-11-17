Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart

Am Montag geht es im MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,15 Prozent auf 29 369,28 Punkte abwärts. Damit sind die enthaltenen Werte 344,444 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,069 Prozent auf 29 432,61 Punkte an der Kurstafel, nach 29 412,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29 369,28 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 445,69 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 17.10.2025, den Stand von 29 512,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 951,69 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 26 411,07 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 14,19 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 23 135,20 Punkte.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 2,81 Prozent auf 18,28 EUR), Bilfinger SE (+ 2,68 Prozent auf 99,65 EUR), Jungheinrich (+ 2,65 Prozent auf 32,52 EUR), HENSOLDT (+ 1,43 Prozent auf 85,35 EUR) und KION GROUP (+ 1,36 Prozent auf 63,25 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Delivery Hero (-2,68 Prozent auf 16,50 EUR), LANXESS (-1,68 Prozent auf 17,53 EUR), K+S (-1,62 Prozent auf 11,51 EUR), PUMA SE (-1,44 Prozent auf 16,05 EUR) und TUI (-1,32 Prozent auf 7,64 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX sticht die PUMA SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 214 099 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 41,396 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die TUI-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Mit 17,03 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at