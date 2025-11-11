KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|Profitable KION GROUP-Investition?
|
11.11.2025 10:03:38
MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KION GROUP von vor 3 Jahren verdient
Am 11.11.2022 wurde die KION GROUP-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 28,08 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,561 KION GROUP-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2025 auf 61,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 218,66 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 118,66 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete KION GROUP eine Marktkapitalisierung von 8,02 Mrd. Euro. Am 28.06.2013 fand der erste Handelstag der KION GROUP-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der KION GROUP-Aktie belief sich damals auf 24,19 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
