MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein KION GROUP-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem KION GROUP-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die KION GROUP-Anteile bei 71,72 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die KION GROUP-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,943 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 62,65 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 873,54 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 12,65 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von KION GROUP bezifferte sich zuletzt auf 8,18 Mrd. Euro. Das KION GROUP-Papier wurde am 28.06.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines KION GROUP-Papiers auf 24,19 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at