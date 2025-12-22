Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert zum Start des Montagshandels im Plus

Wie bereits am Vortag richtet sich der MDAX auch derzeit in der Gewinnzone ein.

Am Montag geht es im MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,10 Prozent auf 30 392,05 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 361,856 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,135 Prozent fester bei 30 402,37 Punkten in den Montagshandel, nach 30 361,46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30 410,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30 358,20 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 28 263,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, betrug der MDAX-Kurs 30 153,71 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wies der MDAX 25 549,77 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 18,17 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 23 135,20 Punkte.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 3,25 Prozent auf 17,17 EUR), Aurubis (+ 2,53 Prozent auf 121,70 EUR), LANXESS (+ 1,53 Prozent auf 17,27 EUR), thyssenkrupp (+ 1,12 Prozent auf 9,23 EUR) und KION GROUP (+ 0,98 Prozent auf 67,30 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Delivery Hero (-0,90 Prozent auf 21,90 EUR), Ströer SE (-0,82 Prozent auf 36,25 EUR), freenet (-0,75 Prozent auf 29,22 EUR), Deutsche Wohnen SE (-0,73 Prozent auf 20,35 EUR) und LEG Immobilien (-0,65 Prozent auf 60,70 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 318 521 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41,041 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 4,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,87 Prozent die höchste Dividendenrendite.

