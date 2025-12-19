XETRA-Handel: So entwickelt sich der MDAX nachmittags

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,25 Prozent höher bei 30 357,46 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 349,630 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,017 Prozent leichter bei 30 276,03 Punkten in den Freitagshandel, nach 30 281,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 166,10 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 357,46 Zählern.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 1,14 Prozent. Vor einem Monat, am 19.11.2025, lag der MDAX noch bei 28 656,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.09.2025, wies der MDAX 30 195,88 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 428,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 18,04 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23 135,20 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit AUTO1 (+ 4,30 Prozent auf 26,66 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,58 Prozent auf 35,78 EUR), Delivery Hero (+ 2,54 Prozent auf 22,18 EUR), Sartorius vz (+ 1,68 Prozent auf 241,50 EUR) und United Internet (+ 1,37 Prozent auf 26,64 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen PUMA SE (-2,24 Prozent auf 22,72 EUR), TAG Immobilien (-1,21 Prozent auf 13,10 EUR), Deutsche Wohnen SE (-0,98 Prozent auf 20,30 EUR), Lufthansa (-0,95 Prozent auf 8,58 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0,92 Prozent auf 64,70 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 732 011 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,922 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,46 erwartet. Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at