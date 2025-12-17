EQS-DD: Deutsche Wohnen SE: Lars Urbansky, Tausch von 9.000 Aktien der Deutsche Wohnen SE zum Umtauschverhältnis von 0,795 gegen 7.155 Aktien der Vonovia SE unter dem Beherrschungs- und ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.12.2025 / 18:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Lars Nachname(n): Urbansky

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Deutsche Wohnen SE

b) LEI

529900QE24Q67I3FWZ10

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0HN5C6

b) Art des Geschäfts

Tausch von 9.000 Aktien der Deutsche Wohnen SE zum Umtauschverhältnis von 0,795 gegen 7.155 Aktien der Vonovia SE unter dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 15. Dezember 2024

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

17.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

