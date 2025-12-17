Deutsche Wohnen Aktie

Deutsche Wohnen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0HN5C / ISIN: DE000A0HN5C6

17.12.2025 18:01:09

EQS-DD: Deutsche Wohnen SE: Lars Urbansky, Tausch von 9.000 Aktien der Deutsche Wohnen SE zum Umtauschverhältnis von 0,795 gegen 7.155 Aktien der Vonovia SE unter dem Beherrschungs- und ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.12.2025 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Lars
Nachname(n): Urbansky

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Deutsche Wohnen SE

b) LEI
529900QE24Q67I3FWZ10 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0HN5C6

b) Art des Geschäfts
Tausch von 9.000 Aktien der Deutsche Wohnen SE zum Umtauschverhältnis von 0,795 gegen 7.155 Aktien der Vonovia SE unter dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 15. Dezember 2024

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
17.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


17.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Wohnen SE
Mecklenburgische Straße 57
14197 Berlin
Deutschland
Internet: https://www.deutsche-wohnen.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102536  17.12.2025 CET/CEST





