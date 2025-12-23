Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt am Nachmittag

Am Dienstagnachmittag legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag fällt der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,13 Prozent auf 30 398,57 Punkte zurück. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 362,125 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,003 Prozent fester bei 30 438,12 Punkten, nach 30 437,29 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Dienstag bei 30 324,42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 465,03 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 28 263,82 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, bei 30 265,43 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, bei 25 705,25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 18,20 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 31 754,30 Punkte. 23 135,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit AUTO1 (+ 3,09 Prozent auf 27,38 EUR), TAG Immobilien (+ 1,08 Prozent auf 13,06 EUR), K+S (+ 1,07) Prozent auf 12,28 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,06 Prozent auf 66,85 EUR) und Deutsche Wohnen SE (+ 0,99 Prozent auf 20,45 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil TUI (-1,63 Prozent auf 9,29 EUR), Delivery Hero (-1,55 Prozent auf 22,18 EUR), PUMA SE (-1,14 Prozent auf 21,64 EUR), Lufthansa (-1,05 Prozent auf 8,44 EUR) und Nemetschek SE (-0,95 Prozent auf 93,50 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 1 378 227 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 40,703 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,46 erwartet. Die RTL-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

