Gewinne in Frankfurt: MDAX liegt letztendlich im Plus

Zum Handelsschluss bewegte sich der MDAX im XETRA-Handel 0,21 Prozent stärker bei 30 426,02 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 361,856 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der MDAX 0,135 Prozent stärker bei 30 402,37 Punkten, nach 30 361,46 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Montag bei 30 172,41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 427,25 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, mit 28 263,82 Punkten bewertet. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 22.09.2025, einen Wert von 30 153,71 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, stand der MDAX bei 25 549,77 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 18,30 Prozent nach oben. Bei 31 754,30 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern verzeichnet.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell TeamViewer (+ 3,12 Prozent auf 5,95 EUR), TUI (+ 2,72 Prozent auf 9,44 EUR), AIXTRON SE (+ 2,32 Prozent auf 17,01 EUR), Delivery Hero (+ 1,95 Prozent auf 22,53 EUR) und Aurubis (+ 1,94 Prozent auf 121,00 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen PUMA SE (-2,36 Prozent auf 21,89 EUR), HUGO BOSS (-1,70 Prozent auf 36,51 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,52 Prozent auf 65,00 EUR), Deutsche Wohnen SE (-1,22 Prozent auf 20,25 EUR) und TRATON (-1,18 Prozent auf 30,02 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 562 046 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 41,041 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. RTL-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 15,87 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at