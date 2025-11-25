Fielmann Aktie
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
|Performance unter der Lupe
|
25.11.2025 10:03:41
MDAX-Titel Fielmann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fielmann von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Fielmann-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Fielmann-Papier an diesem Tag 35,26 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Fielmann-Aktie investiert hat, hat nun 283,607 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2025 auf 43,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 308,56 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 23,09 Prozent.
Jüngst verzeichnete Fielmann eine Marktkapitalisierung von 3,63 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Fielmann AGmehr Nachrichten
|
18.11.25
|MDAX-Titel Fielmann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fielmann-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.11.25
|MDAX-Wert Fielmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fielmann-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.11.25
|Fielmann-Aktie tiefer: Umsatzwachstum verlangsamt sich - Gewinn steigt dennoch (dpa-AFX)
|
06.11.25
|ROUNDUP: Fielmann-Geschäft wächst im Sommer schwächer - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
06.11.25
|KORREKTUR: Fielmann-Geschäft wächst im Sommer schwächer - Gewinnsprung (dpa-AFX)
|
06.11.25
|EQS-News: Fielmann Group with Q3 results on track to reach FY2025 guidance, 9M/2025 Adj. EBITDA margin in Europe reaches 24.8% (EQS Group)