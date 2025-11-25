MDAX-Titel Fielmann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fielmann von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Fielmann-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Fielmann-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Fielmann-Papier an diesem Tag 35,26 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Fielmann-Aktie investiert hat, hat nun 283,607 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2025 auf 43,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 308,56 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 23,09 Prozent.

Jüngst verzeichnete Fielmann eine Marktkapitalisierung von 3,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

