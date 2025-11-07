MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine flatexDEGIRO-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in flatexDEGIRO-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit flatexDEGIRO-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3,65 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investiert hätte, hätte er nun 273,973 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 931,51 EUR, da sich der Wert einer flatexDEGIRO-Aktie am 06.11.2025 auf 32,60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 793,15 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für flatexDEGIRO eine Börsenbewertung in Höhe von 3,58 Mrd. Euro. Das flatexDEGIRO-Papier wurde am 30.06.2009 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines flatexDEGIRO-Anteils lag damals bei 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at