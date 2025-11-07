flatexDEGIRO Aktie

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

Frühes Investment 07.11.2025 10:04:27

MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine flatexDEGIRO-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in flatexDEGIRO-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit flatexDEGIRO-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3,65 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investiert hätte, hätte er nun 273,973 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 931,51 EUR, da sich der Wert einer flatexDEGIRO-Aktie am 06.11.2025 auf 32,60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 793,15 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für flatexDEGIRO eine Börsenbewertung in Höhe von 3,58 Mrd. Euro. Das flatexDEGIRO-Papier wurde am 30.06.2009 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines flatexDEGIRO-Anteils lag damals bei 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

05.11.25 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.10.25 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.10.25 flatexDEGIRO Buy UBS AG
23.10.25 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
22.10.25 flatexDEGIRO Buy UBS AG
Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

