HUGO BOSS Aktie

HUGO BOSS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentabler HUGO BOSS-Einstieg? 30.10.2025 10:03:41

MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in HUGO BOSS von vor 10 Jahren bedeutet

MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in HUGO BOSS von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen HUGO BOSS-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 30.10.2015 wurden HUGO BOSS-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 93,59 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die HUGO BOSS-Aktie investiert hat, hat nun 1,068 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2025 43,21 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 40,44 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 56,79 Prozent.

HUGO BOSS markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: TungCheung / Shutterstock.com

Nachrichten zu HUGO BOSS AGmehr Nachrichten