Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX liegt im Minus

Am Freitag notiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,21 Prozent schwächer bei 29 823,00 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 348,756 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,138 Prozent stärker bei 29 925,56 Punkten, nach 29 884,31 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 29 974,14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 797,67 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 1,82 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der MDAX mit 30 267,49 Punkten gehandelt. Der MDAX wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, einen Wert von 31 004,40 Punkten auf. Der MDAX wies am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, einen Stand von 26 326,84 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 15,96 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten erreicht.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit FUCHS SE VZ (+ 6,63 Prozent auf 40,86 EUR), KION GROUP (+ 4,69 Prozent auf 60,25 EUR), AIXTRON SE (+ 2,31 Prozent auf 13,72 EUR), RENK (+ 2,22 Prozent auf 66,40 EUR) und HENSOLDT (+ 1,58 Prozent auf 93,25 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen HelloFresh (-3,09 Prozent auf 6,90 EUR), United Internet (-2,76 Prozent auf 26,74 EUR), Delivery Hero (-2,47 Prozent auf 22,08 EUR), IONOS (-2,38 Prozent auf 30,80 EUR) und HUGO BOSS (-1,88 Prozent auf 38,70 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1 402 305 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,856 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 16,76 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

